شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة لمزاولة أنشطتها وقت «المنع» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترة المسائية عدد 13 منشأه تجارية؛ لمزاولة النشاط في وقت حظر الأنشطة غير التموينية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات. كما كثفت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة أيضا الجولات الرقابية على المحلات التموينية؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية داخل أماكن التحضير، وتطبيق اللائحة بحق المخالفين. من جهة أخرى، كثفت بلدية غرب الدمام حملات التعقيم في نطاق واسع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

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