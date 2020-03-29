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القبض على مغردة نشرت صورا عن «تزاحم مزعوم»

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صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد لديها بشأن قيام مغردة بإنتاج ونشر محتوى معلوماتي عبر حسابها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مضللة وصورًا كاذبة عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورة.

وبيّن المصدر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حالة الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

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