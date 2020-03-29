شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مغردة نشرت صورا عن «تزاحم مزعوم» والان نبدء بالتفاصيل
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورة.
وبيّن المصدر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حالة الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
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