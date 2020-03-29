شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم والان نبدء بالتفاصيل

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث‬ بسبب كورونا ‬.

وكانت وزارة التعليم، ممثلةً في الملحقيات الثقافية خارج المملكة، اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.

وتضمنت الإجراءات تخصيص أرقام للطوارئ في كل ملحقية لتلقي الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يتواجد بها الطلاب المبتعثون.