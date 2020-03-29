شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وزارة التعليم، ممثلةً في الملحقيات الثقافية خارج المملكة، اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.
وتضمنت الإجراءات تخصيص أرقام للطوارئ في كل ملحقية لتلقي الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يتواجد بها الطلاب المبتعثون.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.