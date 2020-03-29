شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية إضافية لـ 6 أحياء بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه انطلاقا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا المتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بتمديد فترة منع التجول على نطاق الأحياء التالية «الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة»، وذلك بمنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم 24 ساعة إلى أن يتم التأكد من عدم وجود حالات تتطلب التعامل معها أو انتهاء فترة العزل الموصى بها طبيا حفاظا على سلامة السكان. وبينت أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل «الرعاية الصحية، والتموينات» وذلك داخل نطاق منطقة المنع خلال الفترة «6:00 - 15:00»، وينصح بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي والتواصل مع هاتف الصحة 937 في حال ظهور أي أعراض مرضية، مشيرة إلى أن قرار منع التنقل داخل النطاق المشار إليه لا يشمل الفئات المستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات احترازية إضافية

لـ 6 أحياء بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.