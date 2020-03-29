شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 99 إصابة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن في الرياض، وتسجيل حالتي تعاف، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 37 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن من بين الحالات الجديدة 10 حالات إصابة ارتبطت بالسفر خارج المملكة، و89 حالة بسبب المخالطة، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 1203 حالات. وأعلن متحدث «الصحة» أنه بتسجيل وفاة جديدة بالفيروس يصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات.

وأشار إلى أنه تم إجراء 51 ألف فحص مخبري متقدم «فحوص جينية» ويمثل هذا الرقم بالنسبة لعدد السكان واحدا من أفضل 10 دول بالعالم.

وأوضح أن الإصابات الجديدة توزعت بين الرياض 41 حالة، وجدة 18، مكة المكرمة 12، والقطيف 12، والمدينة المنورة 6، تبوك 3، خميس مشيط 3، أبها 1، والهفوف 1، والخبر 1، سيهات 1.

وكان العبدالعالي أوضح أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 598.245 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 131.777 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 27762 حالة.

وأكد على الجميع الالتزام بتوصيات وزارة الصحة لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يوما.

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وجدد التوصية بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي «موعد» الذي تقدمه وزارة الصحة لجميع المواطنين والمقيمين.

وواصل التحذير من الشائعات، وحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري إلى وجود أكثر من 933 ألف حساب فعال على منصات الجامعات، تتضمن مليونا و421 ألف محتوى تشمل كافة المقررات. وأن متوسط عدد الزيارات على المنصات الجامعية هو 6 ملايين زيارة.

وأكد أن هناك 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.

وعن استمرار الفعاليات الأكاديمية عن بعد، أوضح أنه تم مناقشة 133 رسالة ماجستير ودكتوراة عن بُعد في الفترة الماضية.

وأضاف إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كافة الأوضاع الراهنة.