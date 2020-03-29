شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الأدوية للاجئين في بيوتهم بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

وزعت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن حصصا دوائية للاجئين الذين يعانون الأمراض المزمنة من خلال توصيلها لهم في منازلهم داخل المخيم في إطار الحماية من خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتم توزيع أدوية الأمراض المزمنة «الضغط والسكري والغدد الدرقية وأدوية الصرع وأدوية الربو» لـ 840 مريضا معتمدا في المخيم لدى العيادات، وهي تمثل ما نسبته حوالي 80% من المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة، و تكفي الحقيبة لمدة 3 أشهر، وهي الكمية الموصى بها من مفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة حرصًا من المركز على هذه الشريحة لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع الأدوية للاجئين في بيوتهم بمخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.