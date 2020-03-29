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توزيع الأدوية للاجئين في بيوتهم بمخيم الزعتري

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وزعت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن حصصا دوائية للاجئين الذين يعانون الأمراض المزمنة من خلال توصيلها لهم في منازلهم داخل المخيم في إطار الحماية من خطر انتشار فيروس ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتم توزيع أدوية الأمراض المزمنة «الضغط والسكري والغدد الدرقية وأدوية الصرع وأدوية الربو» لـ 840 مريضا معتمدا في المخيم لدى العيادات، وهي تمثل ما نسبته حوالي 80% من المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة، و تكفي الحقيبة لمدة 3 أشهر، وهي الكمية الموصى بها من مفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة حرصًا من المركز على هذه الشريحة لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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