شكرا لقرائتكم خبر عن 15825 مستفيدا من برامج التطوير التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المستفيدين من برامج التطوير المهني عبر التدريب الإلكتروني المتزامن، التي يقدمها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 15825 مستفيدا. وأطلق المعهد منصة التطوير المهني الإلكتروني بالتعاون مع خمس مناطق تعليمية «جدة ومكة المكرمة والشرقية والطائف وعسير». ونفذ البرنامج 34 برنامجا في 3 أيام؛ بمعدل 11 برنامجا في اليوم الواحد. وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 3873 مستفيدا. وسيتم البدء قريبا في المرحلة الثانية، والتي ستشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة (بنين ــ بنات)، حيث يقدم المعهد عددا من البرامج والخطط المتاحة للتسجيل، والتي بلغت 107 برامج، كما سيتم العمل على زيادة عدد البرامج نظرا للإقبال الشديد من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من جميع مناطق ومحافظات المملكة. وذكر المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي د. أحمد الجهيمي أنه امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عمل على تطوير وتنويع أساليب التطوير المهني من خلال إطلاقها لمبادرة التدريب عن بُعد من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، وكذلك تشجيع الإدارات التعليمية لتفعيل عدة منصات للتدريب عن بُعد، والتي تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة حاليا.

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