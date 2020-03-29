شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية متنوعة بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس الجاري، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 2.895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.

كما أُجري الفحص المخبري لـ3.986 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ4.244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1.289 مستفيدًا، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.