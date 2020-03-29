شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية متنوعة بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2.895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أُجري الفحص المخبري لـ3.986 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ4.244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1.289 مستفيدًا، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
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