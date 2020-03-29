شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون اتصال بمركز الصحة 937 والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز الصحة «937» التابع لوزارة الصحة أكثر من مليون وأربعمائة ألف اتصال، خلال أكثر من شهر، وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام وفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بشكل خاص. ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائي خدمة عملاء، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميا بدون توقف، عبر قنواته المتعددة المتمثلة بالاتصال على الرقم الموحد 937، أو من خلال حساب المركز في تويتر، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الإلكتروني [email protected] ، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع وزارة الصحة الرسمي. وسيطلق المركز في القريب العاجل العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات. وبحسب تصنيف المركز فقد تنوعت المكالمات الواردة بين الاستشارات الطبية والبلاغات والاستفسارات عن كورونا. وتمحورت الأسئلة الواردة للمركز الخاصة بفيروس كورونا حول: «ما إجراءات العزل المنزلي؟»، «هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟»، «ما أعراض فيروس كورونا؟»، «إذا خالطت شخصا مصابا بالفيروس أو شخصا قادما من السفر ماذا أفعل؟».

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