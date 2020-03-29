شكرا لقرائتكم خبر عن «دورون» حرارية لمراقبة المتسوقين في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة «دورون» مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وتقوم طائرة «دورون» بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين. يأتي ذلك ضمن حزمة من التدابير الوقائية التي تنفذها الأمانة للمتسوقين، من بينها توفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

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