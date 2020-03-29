حمام درغوث.. قبلتك للعلاج والسياحة في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشير المصادر التاريخية إلى أن تشييد حمام درغوث يعود إلى عهد الوالي إسكندر باشا والذي حكم ولاية طرابلس الغرب ما بين عامي 1604 و1605.
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يعد هذا الحمام من أقدم الحمامات البخارية في مدينة طرابلس، كما يتميز بزخمه وازدهاره بالتفاصيل الفنية والمعمارية التي تضاهي أشهر الحمامات التي أنشئت في ذلك العصر.
يعمل حمام درغوث باشا منذ أكثر من أربعة قرون دون توقف، وما زال يرتاده مئات الزوار أسبوعياً من طرابلس وخارجها، وكان وجهة السياح الأجانب قبل أحداث 2011 في ليبيا.
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