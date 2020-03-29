، موجز "الخليج 365" الأسبوعي: الملك سلمان يقود العالم في مواجهة "كورونا" و"الفيروس" يتراجع سعوديًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إقرار "منع التجول" ..وملاحقة "المستهترين".. و"الاختبارات" في موعدها

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الكبيرة التي شهدتها المملكة والعالم في مقدمتها الحدث الأبرز فيروس "كورونا" في أهم الأحداث التي ترصدها "الخليج 365"، حيث جاء في مقدمتها ترؤس خادم الحرمين الشريفين لقمة العشرين الافتراضية، إضافة إلى صدور أمر الملك بمنع التجول في الحد من تفشي الفيروس، وتباحث وزير خارجية أمريكا مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشهدت الأحداث المحلية انخفاض الحالات خلال الثلاثة الأيام الماضية، إضافة إلى لقاء رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وملاحقة المستهترين بقرار "منع التجول"، ومرورًا باختبارات الطلبة التي أكد متحدث وزارة التعليم أنها في موعدها، وعالميًا جاء الحدث الأبرز وهو إصابة رؤوس السياسة في بريطانيا، حيث أُصيب الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة ورئيس وزرائه جونسون ووزير الصحة في حكومة الأخير بفيروس كورونا.

لماذا وضع الملك سلمان الدول النامية بصلب مسؤوليات مجموعة الـ20 في مكافحة "كورونا"؟

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، قادة الدول الأعضاء في المجموعة أمام مسؤولياتهم، مؤكدًا أن القمة تعقد "تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا، التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة".

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بأمر الملك.. منع التجول لمدة 3 أسابيع

انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد صدر أمره بمنع التجوُّل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساء حتى الساعة السادسة، ثم تم تقديمه إلى الثالثة عصرًا في بعض المدن إضافة إلى عددٍ من الأوامر.

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"بومبيو" يبحث استقرار الطاقة مع ولي العهد

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

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"الكهموس": الفساد لا يسقط بالتقادم

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس: "الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة ٢٥ ٪، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة.. ونعالج الرشوة في الشركات الأخرى".

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"الهيئة السعودية للبيانات".. إنجاز عالمي

شهدت المملكة هذا الأسبوع نقل أول قمة عالمية استثنائية في التاريخ عبر الإنترنت لدول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبإدارة شباب وشابات الوطن لشبكة القمة بكل اقتدار وفخر، وكان المشغل لتقنية القمة هو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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"الصحة": 99 إصابة جديدة وحالات التعافي 35

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1203 حالة حتى الآن، فيما أعلنت الوزارة، الجمعة، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

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مؤشرات إيجابية لأمر منع التجول

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، خلال هذا الأسبوع، اجتماعها السابع والثلاثين، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس.

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تحذير ممن يدعون علاج "كورونا": خزعبلات

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ممن ينشرون بين الناس ادعاءهم بوجود خلطة أو لديه تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

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"التعليم": من الاختياراتِ الجاهزةِ الاختباراتُ عن بُعد

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أن عملية التعليم عن بُعد مستمرة؛ مبيّنة أن هناك عدة خيارات جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد.

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عقوبات صارمة تلاحق المستهترين بـ "منع التجوّل"

في الوقت الذي تعيش فيه المملكة وضعًا استثنائيًا جنبًا إلى جنب باقي دول العالم من جرّاء فيروس كورونا الذي يتسارع في الانتشار وتتسابق الدول لمحاصرته، وفي مقدمتها المملكة، التي سرّعت في إجراءاتها لحماية ساكنيها؛ حيث كان آخر القرارات منع التجوّل الجزئي الذي بدأ تطبيقه خلال هذا الأسبوع.

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"الباصق" على عربات التسوق تثبتت إصابته "بكورونا"

أكد محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، أن الوافد الذي ضبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر ثبت إصابته بفيروس كورونا، وتعمد نشرها بين المواطنين، مؤكدًا أن ما قام به جريمة جنائية وهي تحت إجراءات الجهات الأمنية بالمنطقة.

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شرطان لموظفي "الاستثناء" للتجول في المملكة وقت المنع

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه يتعين على الموظف التابع للجهة المستثناة من منع التجول في المملكة وجود بطاقة العمل الخاصة به إلى جانب المشهد المعتمد من الجهة التي يعمل بها.

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"خالد بن بندر" للسعوديين ببريطانيا: أعدكم بخطة

أكد خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة، للمواطنين المقيمين هناك حرص القيادة السعودية على سلامتهم من جائحة كورونا الدائرة حول العالم حاليًا، مؤكدًا أن القيادة على تواصل باستمرار مع السفارة يوميًا للاطمئنان على صحة المواطنين هنا.

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سعوديون لـ"الخليج 365": سفارتنا بواشنطن تخدمنا في 3 دقائق

من خلال فيديو، خصوا به "الخليج 365"، عبَّر عددٌ من المواطنين من مقر إقامتهم في أحد الفنادق، التي خصصتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين لإقامتهم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعليق الرحلات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، عن جزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسفير خادم الحرمين بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاملين في السفارة.

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كورونا يضرب ولي عهد بريطانيا ورئيس الوزراء ووزير الصحة

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليًا.

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