محمد بن مسعود - الدمام - إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.فيروس كورونا الجديد تونس

تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29 سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي. Advertisements 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 01:27 AM إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.

، تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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