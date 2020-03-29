، "الصحة" الشيشانية تكشف كيف يتم حماية "قاديروف" من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‪بعد إعلانها عن إصابة 10 بالفيروس من بينهم طفل في العاشرة

أعلن وزير الصحة الشيشاني، إلخان سليمانوف، أن دائرة الاتصالات برئيس الشيشان رمضان قاديروف محدودة بسبب فيروس كورونا، ويتحقق الأطباء من حالة كل من يخالطهم.

وقال "سليمانوف" عبر بث مباشر لقناة "غروزني": "عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع قاديروف محدود. وبالإضافة إلى ذلك، تتمركز مراصد طبية في الأماكن التي تؤدي إلى مكان وجود الزعيم الشيشاني، التي بدورها تقوم بفحص كل من يمكن أن يتواصل معه".

ووفقًا له، لا يمكن للمسؤولين الذهاب في إجازة، بالإضافة إلى أن الوزراء والقادة يمتثلون للتوصيات والإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن "جميع التدابير التي تتعلق بالسكان تنطبق علينا أيضًا. وسنكون سعداء في حال الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولكن للأسف لا نستطيع فعل ذلك حتى الرئيس الشيشاني، الذي يتعامل باستمرار مع هذه المشكلة (انتشار فيروس كورونا)".

وأكد وزير الصحة، في وقت سابق، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الجمهورية بلغ 10 أشخاص، من بينهم طفل في العاشرة من عمره.فيروس كورونا الجديد