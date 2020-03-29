، أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي بـ"كورونا" بعد دخول شقيقه المستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجائحة تواصل حصد المئات يوميًّا في طهران.. وتجاوز الوفيات 2517 شخصًا

أكدت وسائل إعلام إيرانية إصابة محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إيرانية عن رضا خاتمي، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، أنه أُصيب بكورونا؛ وتم إدخاله المستشفى في العاصمة طهران، فيما جرى تداول تقارير وأنباء عن إصابة محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، بعد تأكيد إصابة شقيقه بفيروس كورونا.

وما زالت عاصفة كورونا مستمرة في إيران، وتحصد المئات يوميًّا. وفي أحدث إحصائية، أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصًا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفًا و408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة بأن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، في حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

وقال كيانوش جهانبور، متحدث وزارة الصحة الإيرانية، إن البلاد في مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن مقارنة بإحصائيات العالم الخارجي. مؤكدًا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.فيروس كورونا الجديد إيران