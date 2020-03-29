- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني: نستنكر وندين بشدة الاستهداف الإرهابي الفاشل الذي نفَّذته مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" بعدد 3 صواريخ باليستية على مدينتَيْ الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يؤكد استمرار تدفُّق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، وإصرارها على العمل كأداة إيرانية تخريبية.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر عقب الاستهداف الفاشل من مليشيا الحوثي المدعومة من إيراني بصواريخ لمدينتَيْ الرياض وجيزان، وتم التصدي لها من قِبل الدفاعات الجوية السعودية بكل بسالة.
وأكد الوزير الإرياني أن جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد مُضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد أن هذه المليشيات لا تعيش إلا على الحروب، ولا تفقه لغة السلام، وأن العالم اليوم مطالَب بدعم الحكومة لسرعة استعادة الدولة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية الرياض وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 01:33 AM
الجريمة تؤكد مُضي "الحوثي" في تقويض جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة
قال وزير الإعلام اليمني، الدكتور معمر الإرياني: نستنكر وندين بشدة الاستهداف الإرهابي الفاشل الذي نفَّذته مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" بعدد 3 صواريخ باليستية على مدينتَيْ الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يؤكد استمرار تدفُّق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، وإصرارها على العمل كأداة إيرانية تخريبية.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر عقب الاستهداف الفاشل من مليشيا الحوثي المدعومة من إيراني بصواريخ لمدينتَيْ الرياض وجيزان، وتم التصدي لها من قِبل الدفاعات الجوية السعودية بكل بسالة.
وأكد الوزير الإرياني أن جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد مُضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد أن هذه المليشيات لا تعيش إلا على الحروب، ولا تفقه لغة السلام، وأن العالم اليوم مطالَب بدعم الحكومة لسرعة استعادة الدولة.
، وزير الإعلام اليمني يستنكر الاستهداف الإرهابي الفاشل من مرتزقة إيران ضد السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني يستنكر الاستهداف الإرهابي الفاشل من مرتزقة إيران ضد السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.