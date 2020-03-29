بالفيديو..شاب يرسم لوحة في حب الوطن بعزفه النشيد الوطني من منزله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو، قيام شاب بعزف النشيد الوطني من سطح منزله، تفاعلا مع حملة " خليك بالبيت وانشد لوطنك " . وثق مقطع فيديو، قيام شاب بعزف النشيد الوطني من سطح منزله، تفاعلا مع حملة " خليك بالبيت وانشد لوطنك " . واستغل الشاب موهبته لعزف النشيد الوطني بطريقة رائعة، تعبيرًا عن امتنانه لجهود الدولة في مواجهة الأزمة الحالية. Advertisements وكانت " صدى " نشرت عدة مقاطع لمواطنين تفاعلوا مع الحملة، راسمين لوحة جميلة في حب الوطن، والالتزام بالأوامر الملكية. شاهد أيضًا:

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