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رسالة من الأمن العام لسائقي الشاحنات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية بيان المتحدث الرسمي للأمن العام، الصادر أمس السبت، بخصوص ملاحظة بعض سائقي شاحنات نقل البضائع يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، أثناء فترة منع التجول، حرص الحساب الرسمي للأمن العام على توجيه رسالة إلأى سائقي الشاحنات بلغتهم.

وخاطب الأمن العام سائقي الشاحنات بلغتهم حتى يضمن وصول الرسالة بشكل سليم، والتي نصت على: " إن الشاحنات والمركبات التي تحمل البضائع سيتم إعفاؤها من منع التجول، لا يتطلب سائقو المركبات تحميل تصريح منع التجول " .

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وكان المتحدث باسم الأمن العام، أوضح في وقت سابق أن الرسالة من الملاك للسائقين وبلغاتهم لم تضح لهم، على الرغم أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

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