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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ارتفع صوت النشيد الوطني من داخل إحدى المنازل، كتحية للأمن خلال أد عملهم في المملكة، أثناء متابعة تنفيذ قرار منع التجول. ارتفع صوت النشيد الوطني من داخل إحدى المنازل، كتحية للأمن خلال أد عملهم في المملكة، أثناء متابعة تنفيذ قرار منع التجول. وأظهر فيديو متداول ردة فعل رجل أمن سمع ‎النشيد الوطني، أثناء أداءه لعمله، حيث رفع يده يعطي التحية ويسير بشكل مستقيم ليستكمل عمله. وأنهالت التعليقات على المقطع المتداول، لتحية لكل الجهات الأمنية والتي تعمل بشكل متواصل لحماية كل فرد على أرض المملكة.

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