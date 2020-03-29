شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخ باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء جازان. تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخ باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء جازان. ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض.

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