بالفيديو.. «التعليم»: يمكن للمبتعثين تأجيل الفصل الدراسي الحالي

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، إنه يمكن للمبتعثين في الخارج تأجيل الفصل الدراسي الحالي.
وأوضح، خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا: «صدرت توجيهات وزير التعليم بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج الابتعاث للفصل الدراسي الحالي»، مشيرًا إلى أنه إذا استمر الوضع –لا قدر الله- فسيستمر العمل بذلك، وسيتم معادلتها في شهادة التخرج.
وأوضح أن هذا التأجيل لن يكون محسوبًا في مدة ابتعاث الطالب والطالبة، تقديرًا لاهتمامهم باستمرار عمليتهم التعليمية بالشكل المناسب، وتقديرًا لظروف المرحلة الحالية.
ويبلغ عدد الطلاب الموجودين بالخارج 59 ألفًا و658، وعدد المرافقين الموجودين بالخارج 33 ألفًا و235، بمجموع 92 ألفَا و893 طالبًا وطالبة.
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