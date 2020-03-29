1.6 مليار رسالة توعوية للوقاية من كورونا بـ10 لغات.. في 44 يومًا

بلغ عدد الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، أكثر من 1.6 مليار رسالة، بعثت بها شركة "stc" خلال الــ44 يومًا الماضية بعشر لغات. وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

وبدأت شركة "stc" حملاتها التوعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا في وقت مبكر، وتحديدًا في الـ13 من شهر فبراير الماضي، حيث بثت رسائلها باللغتين العربية والإنجليزية وثماني لغات أخرى إلى المواطنين والمقيمين.

وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارات الصحة والداخلية والتعليم والحج والعمرة إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وشملت الرسائل التوعوية اللغات الصينية والألمانية والمالاوية والفارسية والأسبانية والكورية ولغة التجالوج والأوردو.

وتأتي الرسائل ضمن مبادرات "stc" في الحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى الوعي للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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