صور.. تطبيق منع التجول في المنطقة الشرقية.. والشوارع خالية تمامًا

بث «المرور السعودي»، مساء السبت، لقطات لحركة السير في المنطقة الشرقية، خلال فترة منع التجول.

وأظهرت الصور التي بثها «المرور» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، التزام الجميع بقرار منع التجول؛ حيث ظهرت الشوارع خالية تمامًا من المارة، إلا رجال المرور.

ووفق قرار حظر التجول، فإن عقوبة المخالفة تصل في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال، وتتضاعف في المرة الثانية، وفي الثالثة يتم الحبس لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

وفي وقت سابق، استوقف المرور مراسل قناة «العربية» عبدالرحمن العصيمي، أثناء البث المباشر لرصد حركة السير على الطرق خلال فترة حظر التجول.

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وقال المراسل: «أثناء الحديث على الهواء عن الرقابة الصارمة لمنع التجول، تتوقف بالمصادفة دورية شرطة، عند مراسل العربية عبدالرحمن العصيمي، والفريق المرافق، للتأكد من أوراقهم التي تخولهم التجول أثناء المنع».

وكان مراسل «العربية» يتحدَّث على الهواء عن الرقابة الصارمة لتطبيق قرار منع التجول في المملكة. وقدَّم فريق «العربية» الأوراق والتصاريح التي تثبت أنهم ضمن الفئات المستثناة من تطبيق قرار منع التجول.

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