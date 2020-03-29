شاهد.. من الحجر الصحي.. مواطن يوضح كيف اكتشف وزوجته الإصابة بـ"كورونا"

تحدث مواطن من داخل الحجر الصحي عن كيفية اكتشافه وزوجته الًإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، فيما وجّه مجموعة نصائح مهمة لجموع المواطنين والمقيمين.

وعبر مقطع فيديو، تحدث المواطن الذي لم يذكر اسمه قائلًا: أنا متواجد الآن في مستشفى نجران العام.. النتيجة الأولى لتحليل الفيروس بالنسبة لي وزوجتي كانت إيجابية.. ونحن ننتظر الآن نتيجة التحليل الثانية دعواتكم.

وأضاف: الحمد لله أنا في نعمة والحكومة ما قصرت، ولكن أقرب قريب لا تفتح له الباب.. اجلس في مكانك لفترة معينة.. لفترة معينة ونعيش في أمان وسلام.. احرصوا على المعقمات وتوعية الكبار والصغار.. اضغطوا على أنفسكم شوي.. أزمة وتعدي إن شاء الله.

وواصل: أنا كنت أبغي الانتقال إلى منطقة نجران، والحمد لله لم تكن هناك أعراض على أو أي من أفراد عائلتي.. وعند وصولي منفذ نجران أبلغتهم أني أبغي التحليل، حفاظًا على سلامتي وسلامة المجتمع.. والحمد لله على كل شيء طلعت النتيجة إيجابية.