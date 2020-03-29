بالفيديو.. أمانة القصيم تستخدم طائرة «درون حرارية» لمراقبة درجة حرارة المتسوقين

استخدمت أمانة منطقة القصيم تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة درون مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف؛ بهدف متابعة سلامة المتسوقين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتعمل الطائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تقرأ درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحدد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية تحديدًا آليًّا، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة القصيم للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.
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