غرفة تبوك تُفعِّل خدمة التصديق الإلكتروني لأكثر من 14 ألف مشترك بعضويتها

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، اليوم السبت، بوابة خدمة التصديق الإلكتروني؛ حرصًا منها على سلامة وراحة ما يزيد عن 14 ألف من المشتركين بعضويتها، سواء من الشركات والمؤسسات أو رجال وسيدات الأعمال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي؛ أن تفعيل هذه البوابة يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وتفعيل العمل «عن بُعد»، وتطويرًا لمنظومة البرامج التقنية للغرفة، التي تهدف إلى تقديم خدمات الغرفة لكافة مشتركيها، ليضاف ذلك إلى ما حققته من إنجازات واهتمام بمصالح قطاع الأعمال بالمنطقة وتسهيل الإجراءات عليهم وتقديم أرقى الخدمات المتميزة لهم.
وأشار الحارثي إلى أن البوابة الإلكترونية للغرفة تُقدِّم خدماتها بكل موثوقية لجميع المشتركين؛ وذلك لطباعة شهادات العضوية، والحصول على تصديق وثائقهم ومستنداتهم، دون الحاجة للحضور إلى مقر الغرفة.
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