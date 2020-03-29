الدفاعات السعودية تعترض صاروخ باليستي في سماء الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم السبت، صاروخ باليستي ودمرته في سماء الرياض، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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