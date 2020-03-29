السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تشارك في "ساعة الأرض" أضخم حدث بيئي عالمي



مكة المكرمة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

شاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة ، وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم .

وأفاد المتحدث الرسمي بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن الحملة العالمية والدولية التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من الدول حول العالم التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة ، بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات بعض الشوارع بالعاصمة المقدسة ، ضمن الاحترازات الصحية والأمنية بسبب أزمة

وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

// انتهى //

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مكة المكرمة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشاركت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة ، وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم .وأفاد المتحدث الرسمي بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن الحملة العالمية والدولية التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من الدول حول العالم التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة ، بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات بعض الشوارع بالعاصمة المقدسة ، ضمن الاحترازات الصحية والأمنية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، بما لا يخل بمتطلبات السلامة.// انتهى //01:05ت م0163

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