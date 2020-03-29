السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 278 حالة



تونس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا ، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألف و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.

// انتهى //

01:03ت م

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تونس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا ، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألف و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.// انتهى //01:03ت م0162

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