السعودية اليوم / الهلال الأحمر بنجران يرفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً و18 فرقة إسعافية



نجران 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

رفع فرع الهلال الأحمر بمنطقة نجران جاهزية الفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال 15 مركزاً إسعافياً، وتجهيز 18 فرقة إسعافية تعمل يومياً على مدار الساعة مابين فرق عناية متقدمة و فرق إسعافية أساسية مجهزة بـ 45 سيارة إسعاف عالية التجهيز و13 سيارة إسناد للطوارئ.

وبيّن أنه تم دعم المراكز الإسعافية كذلك بالمواد الطبية الكافية للتعامل مع حالات العدوى، وأدوات التعقيم الشخصية وتعقيم سيارات الإسعاف، مشيراً إلى أنه جرى تدريب جميع منسوبي الهيئة بالمنطقة للتعامل مع الحالات المعدية ومكافحة العدوى.

//انتهى//

00:52ت م

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نجران 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسرفع فرع الهلال الأحمر بمنطقة نجران جاهزية الفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس كورونا وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال 15 مركزاً إسعافياً، وتجهيز 18 فرقة إسعافية تعمل يومياً على مدار الساعة مابين فرق عناية متقدمة و فرق إسعافية أساسية مجهزة بـ 45 سيارة إسعاف عالية التجهيز و13 سيارة إسناد للطوارئ.وبيّن أنه تم دعم المراكز الإسعافية كذلك بالمواد الطبية الكافية للتعامل مع حالات العدوى، وأدوات التعقيم الشخصية وتعقيم سيارات الإسعاف، مشيراً إلى أنه جرى تدريب جميع منسوبي الهيئة بالمنطقة للتعامل مع الحالات المعدية ومكافحة العدوى.//انتهى//00:52ت م0160

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