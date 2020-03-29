السعودية اليوم / النيابة العامة المصرية: الحبس والغرامة أو السجن المشدد عقوبة نشر أخبار كاذبة حول كورونا



القاهرة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا اليوم حول التصدِّي للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس "

وأكدت النيابة العامة المصرية في بيانها أنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمئة ألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة.

وأوضحت أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد.

وأهابت النيابة العامة المصرية بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.

//انتهى//

23:13ت م

0148



القاهرة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا اليوم حول التصدِّي للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس " كورونا " المُستَجَد.وأكدت النيابة العامة المصرية في بيانها أنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمئة ألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة.وأوضحت أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد.وأهابت النيابة العامة المصرية بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.//انتهى//23:13ت م0148

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