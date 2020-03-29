السعودية اليوم / تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"



جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المبادرات لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية من فيروس

وتضمنت المبادرات التي ستنفذ في محافظات المنطقة توعية المتسوقين في أسواق المواد الغذائية بالطريقة الآمنة للتسوق والمساعدة في توزيع الأدوات الصحية والمعقمات وتنظيمهم داخل الأسواق‬ ، ‫إضافة لجلب المتطلبات الغذائية من المحلات والأسواق لكبار السن دون الحاجة لخروجهم من المنزل ، كما شملت المبادرات توزيع ‫ بعض الأدوات الصحية والمعقمات والكمامات والمطهرات لذوي الاحتياجات الخاصة وإيصالها لمنازلهم.‬

وعبر المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي عن فخره واعتزازه بكل الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة ، مشيداً بالدور الوطني الذي يؤدونه خدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة، مضيفاً أن هذه الخطوات التطوعية تأتي في إطار توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لقطاعات التعليم في تقديم المساندة والدعم للجهات الحكومية انسجاماً مع رؤية المملكة في زيادة نسبة التطوع بالمجتمع .

وبين أن الإدارة قدمت مبانيها المدرسية و(57) عيادة طبية مدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان للاستفادة منها من قبل صحة جازان في مواجهة فايروس كورونا كما رفعت بأسماء (3413) متطوعاً ومتطوعة من منسوبيها لمساندة الجهات المعنية‬ في الوقاية من المرض، مقدماً شكره وتقديره لمنسوبي الصحة والأمن والأمانة بالمنطقة لجهودهم الكبيرة للوقاية من جائحة كورونا وتعاونهم الدائم في إنجاح ودعم مبادرات تعليم جازان .

// انتهى //

23:03ت م

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جيزان 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المبادرات لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية من فيروس كورونا وتضمنت المبادرات التي ستنفذ في محافظات المنطقة توعية المتسوقين في أسواق المواد الغذائية بالطريقة الآمنة للتسوق والمساعدة في توزيع الأدوات الصحية والمعقمات وتنظيمهم داخل الأسواق‬ ، ‫إضافة لجلب المتطلبات الغذائية من المحلات والأسواق لكبار السن دون الحاجة لخروجهم من المنزل ، كما شملت المبادرات توزيع ‫ بعض الأدوات الصحية والمعقمات والكمامات والمطهرات لذوي الاحتياجات الخاصة وإيصالها لمنازلهم.‬وعبر المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي عن فخره واعتزازه بكل الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة ، مشيداً بالدور الوطني الذي يؤدونه خدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة، مضيفاً أن هذه الخطوات التطوعية تأتي في إطار توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لقطاعات التعليم في تقديم المساندة والدعم للجهات الحكومية انسجاماً مع رؤية المملكة في زيادة نسبة التطوع بالمجتمع .وبين أن الإدارة قدمت مبانيها المدرسية و(57) عيادة طبية مدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان للاستفادة منها من قبل صحة جازان في مواجهة فايروس كورونا كما رفعت بأسماء (3413) متطوعاً ومتطوعة من منسوبيها لمساندة الجهات المعنية‬ في الوقاية من المرض، مقدماً شكره وتقديره لمنسوبي الصحة والأمن والأمانة بالمنطقة لجهودهم الكبيرة للوقاية من جائحة كورونا وتعاونهم الدائم في إنجاح ودعم مبادرات تعليم جازان .// انتهى //23:03ت م0146

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