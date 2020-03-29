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أمانة العاصمة تشارك في "ساعة الأرض" أضخم حدث بيئي عالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة شاركت أمانة العاصة في الحدث العالمي "ساعة الأرض" في المملكة العربية السعودية الليلة وللمرة "11" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم وأفاد المتحدث الرسمي بالامانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي تأتي مشاركة الأمانة ضمن الحملة العالمية والدولية التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من الدول حول العالم التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة ، بالإضافة إلى تعليق إطفاء إضاءات بعض الشوارع بالعاصمة المقدسة ، وذلك للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس #كورونا المستجد. وأكد استمرار المشاركة هذا العام عبر التوعية الرقمية وإطفاء الأفراد في منازلهم الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساءً اليوم وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.



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