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حظر تشغيل الفتيات بالمنشآت السياحية خلال منع التجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

ألزم فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة منشآت الإيواء السياحي بعدم تشغيل العاملات خلال فترة منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين، وإعادة جدولة دوام العاملين من الرجال.

وعلمت «مكة» أن التوجيه يأتي استنادا إلى توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة بأهمية التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول، وفي ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية عن كثرة تحرك بعض الأهالي، رغم محدودية نسب الإشغال اليومي.

وتأتي إعادة جدولة دوام النساء اليومي خلال فترة المنع ليكون على فترات مجدولة، بحيث تبدأ إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية حسب سياسة المنشأة.