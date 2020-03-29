محمد بن مسعود - الدمام - خلال وقت منع الحركة والتجول بمشاركة وجهود مكثفة من الأجهزة الأمنية في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يقود سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل الآن حملة واسعة لغسل وتعقيم وتطهير شوارع محايل بمشاركة أمنية وجهود كبيرة خلال فترة منع التجول. وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تشهدها محافظات المنطقة لتطهير وتعقيم شوارع وطرقات المنطقة، بمتابعة مباشرة من الدكتور وليد الحميدي أمين عسير، في إجراء يهدف إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من بطشه وانتشار هذا الوباء. Advertisements فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:29 AM خلال وقت منع الحركة والتجول بمشاركة وجهود مكثفة من الأجهزة الأمنية شاهد.. "حافظ" يقود حملة واسعة لتعقيم وتطهير شوارع محايل لمواجهة "كورونا" شاهد.. "حافظ" يقود حملة واسعة لتعقيم وتطهير شوارع محايل لمواجهة "كورونا" في إطار الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يقود سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل الآن حملة واسعة لغسل وتعقيم وتطهير شوارع محايل بمشاركة أمنية وجهود كبيرة خلال فترة منع التجول. وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تشهدها محافظات المنطقة لتطهير وتعقيم شوارع وطرقات المنطقة، بمتابعة مباشرة من الدكتور وليد الحميدي أمين عسير، في إجراء يهدف إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من بطشه وانتشار هذا الوباء. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "حافظ" يقود حملة واسعة لتعقيم وتطهير شوارع محايل لمواجهة "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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