، كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:44 PM
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:42 AM
طلبها الرئيس ولم يؤكدها البيت الأبيض
أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.
، كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.