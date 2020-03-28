السعودية | الحارثي إلى رتبة مقدم بقوة أمن الحج والعمرة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 11 ساعة - 1:25 مساءً, 28 مارس 2020 م عادل الزهراني - مكة المكرمة صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد صالح بن زيد الحارثي الى رتبة مقدم وذلك بقوة أمن الحج والعمرة نبارك له الترقية ونسأل الله أن تكون له عونا لخدمة دينه ومليكه ووطنه

والتهنئة موصولة لوالده الشيخ زيد بن عبدالله الحارثي ولجميع أفراد أسرته الكريمة.

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