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تأجيل الأولمبياد يهدد باغتيال أحلام 13 لاعبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

لخبط تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كان مقررا لها أن تقام في العاصمة اليابانية بين 24 يوليو و9 أغسطس إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد «19 Covid»، حسابات جميع الاتحادات الرياضية، ومنتخبات كرة القدم التي تأهلت للحدث الرياضي الأضخم والأبرز على مستوى العالم، من بينها المنتخب السعودي، حيث يسمح نظام البطولة بمشاركة منتخبات تحت 23 عاما إضافة إلى 3 لاعبين فوق 23 عاما، إلا أن تأجيل البطولة عاما كاملا يعني تجاوز بعض اللاعبين السن القانوني الذي يؤهلهم للمشاركة (23 عاما) في هذا الأولمبياد.

وتنتظر الاتحادات الحلول الممكنة التي ستقررها اللجنة الأولمبية الدولية في الفترة المقبلة.

الأعمار تهدد الأخضر

من بين 23 لاعبا شاركوا مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم آسيا الأخيرة التي خطفوا خلالها بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، يهدد الغياب عن الحدث الرياضي الأهم 13 لاعبا جميعهم من مواليد 1997، بعد تأجيل البطولة إلى عام كامل، فيما سيكون بمقدور 10 فقط المشاركة مع المنتخب حال لم يتم استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعدم حرمان هذه الفئة العمرية من تذوق المشاركة في حدث رياضي لأسباب خارجة عن الإرادة.

ثقة الشهري

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وتعليقا على ذلك، أوضح مدرب المنتخب السعودي الأولمبي الوطني سعد الشهري، أن الأخضر الأولمبي يضم عددا كبيرا من مواليد 1997 وهو ما قد يحرمهم من المشاركة حال تمسكت اللجنة الأولمبية بعدم منح تلك الفئة العمرية الفرصة للمشاركة في أولمبياد طوكيو تتويجا لحصادهم في التصفيات، خاصة وأن التأجيل جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، مشددا على ثقته في استيعاب اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأمر وتقديرها للوضع الراهن، وقال «شخصيا أتوقع أن يكون هناك استثناء لمشاركة مواليد 1997».

الموعد المناسب

وأضاف «يجب أن يتوافق موعد البطولة مع استمرار الموسم الرياضي، وأتمنى ألا يكون مع بداية الموسم الجديد لأن ذلك يصعب من عملية الإعداد، وإن كنت أتمنى أن يكون موعد الأولمبياد خلال ديسمبر أو يناير المقبلين إذا ما تم استئناف الموسم الرياضي، وذلك لضمان أن يكون المنتخب في كامل جاهزيته البدنية والفنية».

وقال الشهري إن قائمة الأخضر التي شاركت في نهائيات كأس آسيا وخطفت بطاقة التأهل للأولمبياد، ضمت لاعبين من أعمار مختلفة، بدأت من 1997 إلى 2001.

لاعبون مهددون بعدم المشاركة

محمد الربيعي (14 أغسطس 1997)

أمين بخاري (2 مايو 1997)

عبدالرحمن اليامي (19 يونيو 1997)

عبدالإله العمري (15 يناير 1997)

عبدالباسط الهندي (2 فبراير 1997)

عبدالله حسون (19 مارس 1997)

سامي النجعي (7 فبراير 1997)

أيمن الخليف (22 مايو 1997)

يوسف الحربي (16 مارس 1997)

عبدالرحمن غريب (31 مارس 1997)

ناصر العمران (13 يوليو 1997)

علي الحسن (4 مارس 1997)

مختار علي (30 أكتوبر 1997)

لاعبون بمقدورهم المشاركة