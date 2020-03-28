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ميلان يرهن العودة للتدريبات بمشورة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما أعلن ميلان الإيطالي أن عودة الفريق للتدريبات تم تأجيلها حتى موعد تعتمده السلطات المختصة بناء على المشورة الطبية. وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني أن صحة وسلامة اللاعبين والجهاز الفني والمجتمع هي الأهم. وأشار النادي إلى أنه منفتح للانضمام بشكل جماعي إلى أفضل حل للأندية والمشجعين وكل المتأثرين، ولمناقشة أي مقترحات من أجل عودة المسابقة في الوقت الملائم، مع مراعاة مبدأين، وهما أن النادي سوف يعود للتدريبات وللعب كرة القدم مرة أخرى فقط في حالة وجود نصائح من السلطات المختصة وخبراء الصحة بأن الفترة الحالية آمنة وملائمة لفعل هذا، وأن أي عودة للتدريبات واللعب ينبغي أن تكون منظمة وتتم بالظروف نفسها لكل الفرق المشاركة في الدوري.



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