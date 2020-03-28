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إضاءة قوس ويمبلي بالعلم الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أضاء القوس الشهير أعلى استاد ويمبلي العريق بألوان العلم الإيطالي (الأخضر والأبيض والأحمر)، في التوقيت الذي كان مقررا أن يستضيف فيه هذا الاستاد المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي.

وألغيت هذه المباراة الودية بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كل من إيطاليا وإنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا والعالم.

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وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «لم نشارك الملعب مع الآزوري الليلة ولكننا نقف معا متحدين في هذه الفترة الصعبة».كما كتب على مدخل الاستاد العريق عبارة جاء فيها «نحن مستقلون لكننا معا. عاشت إيطاليا».

وكانت المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي في إطار بداية استعدادات الفريقين لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) ولكن البطولة نفسها تأجلت إلى صيف العام المقبل.

وعانت إيطاليا بشدة في مواجهة وباء كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بحالات كورونا.