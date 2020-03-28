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الكشافة تناقش عن بعد دورها في مواجهة الكوارث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قدم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، البروفيسور عبدالله الفهد، أمس ورقة عمل عن «دور الكشافة في مواجهة الكوارث»، ضمن فعاليات المخيم الكشفي الالكتروني التقني الذي تنظمه الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الإدارة العامة لمركز التدريب الالكتروني، وذلك عبر منصتي بورد، واليوتيوب.

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وأوضح الفهد في بدايتها أن مهمة الحركة الكشفية تتمثل في المساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل، حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورا مهمـا في بناء المجتمع، وأن رؤيتها أنه بحلول عام 2023 تكون الكشافة هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة.

وتناول نائب رئيس الجمعية في ورقته مبادرات مشروع رسل السلام في مجتمعات الكونغو و أيرلندا الشمالية، حيث قدموا المساعدة للاجئين السوريين للاندماج في مجتمعات ألمانيا و تركيا ولبنان و السويد و النمسا، و ساعدوا الأسر التي ألمت بها الكوارث في هاييتي ونيبال والسودان وإندونيسيا والفلبين، كما ساعدوا على إيقاف ظاهرة التنمر في مدارس المملكة المتحدة وكوستاريكا و إثيوبيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجمعية ستشارك في النسخة الخاصة من المخيم الكشفي العالمي على الإنترنت JOTI الذي ستطلقه المنظمة الكشفية العالمية خلال الفترة 3-5 أبريل المقبل لإلهام كشافة العالم حول مستجدات فيروس كورونا.