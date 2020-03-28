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الصحة تحدد حصص بيع المكملات الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إقبال كبير على شراء المكملات الغذائية التي تداول بعضهم أن لها أثرا في رفع جهاز المناعة، بينما أكد مختص عدم جدوى تلك المكملات في الوقاية من الإصابة الفيروس.

بدورها تواصلت «مكة» مع شركتين من شركات الصيدليات الخارجية التي لكل منها على حدة أكثر من ألف فرع حول المملكة، حيث قال صيدلي يعمل مشرفا على مخزون الأدوية بفرع شركة صيدليات بإحدى المدن، إنه في بداية الحجر الصحي وانتشار التحذيرات من انتقال العدوى وسبل الوقاية منها، حدث إقبال كبير على شراء أنواع محددة من المكملات الغذائية، وكان بعضهم يشتري منها بكميات كبيرة، غير أنه حصل لاحقا تنسيق بين وزارة الصحة وبين شركات الصيدليات، بحيث تباع لكل زبون علبة واحدة من هذه المكملات الغذائية التي تصرف بدون وصفة طبية، وذلك لمنع نشوء سوق سوداء من خلال استغلال شخص لهذه المكملات بشرائها ثم بيعها بأسعار أعلى للآخرين، وأيضا لضمان توفر المكملات التي عليها الطلب لأكبر عدد من الزبائن.

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من جانبه قال استشاري طب الأسرة الدكتور خالد آل جلبان للصحيفة إن رفع مناعة الجسم يرتبط بنمط حياة صحي مستمر، ويظهر أثره في رفع المناعة بشكل تدريجي بعد أشهر عدة، بحيث تتم فيه ممارسة الرياضة بانتظام ويكون الأكل فيه صحيا متنوعا وبكميات بحسب حاجة الجسم، ويمكن للشخص أخذ المكملات الغذائية كبدائل في حال وجود نقص في أحد أنواع مصادر الغذاء.

وأضاف أنه «لا يمكن لتناول المكملات الغذائية أن يكون له تأثير فوري في رفع مستوى المناعة في الجسم، ولا سيما مع الغذاء غير السليم والسمنة والأمراض المزمنة. وهذه الفئة هم الأكثر عرضة لظهور أعراض شديدة عليهم في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والذي تتدرج شدة أعراض الإصابة به من التهاب في الحلق مع كحة جافة وحرارة إلى التهاب في الشعب الهوائية، إلى أكثر الأعراض شدة، وهو التهاب الحويصلات الهوائية الذي يتطلب أجهزة تنفس صناعي أحيانا.

وبين آل جلبان أن تناول المكملات الغذائية كفيتامين سي، أو حبوب الثوم أو أوميغا3، لم يظهر له أثر واضح في رفع المناعة بحسب التجارب السريرية، ولن يمنع إصابة الشخص بالفيروس، بل قد يعطي انطباعا خاطئا بأن الشخص محمي مما يجعله يفرط في اتباع احتياطات منع العدوى، لافتا إلى أن المصاب بالفيروس معد للآخرين حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة.

مكملات ومسكنات شهدت إقبالا: