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نحالون يطالبون باستثنائهم من الحظر ليلا لنقل مناحلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

على غرار السماح لملاك الإبل والإسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج لكل من الرياض والمدينة ومكة في وقت استثنائي، طالب نحالون الجهات ذات العلاقة باستثنائهم من أوقات منع التجوال ليلا من أجل نقل مناحلهم إلى مواقع الربيع التهامية في ظل تعذر نقل المناحل في النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تتسبب في موت النحل.

وأوضح رئيس جمعية نحالي مكة المكرمة، خالد المطرفي للصحيفة أن «فرض منع التجول هذه الأيام صادف بداية موسم إنتاج العسل من أشجار السمر ووجود أغلب المناحل في مراعي الربيع التهامية، وللأسف الشديد لم يستثن نقل النحل والتحرك به من قرار الحظر، وهذا أمر يشق على النحالين، إذ النحل لا يمكن نقله غالبا إلا في الليل، وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء التي بدأت تلامس الأربعين درجة، إضافة إلى قدم صناديق الخلايا التي تمثل نحو 90% من المناحل، مما يجعل النقل في النهار سببا في موت المناحل أو على أقل تقدير خروج النحل من هذه الخلايا القديمة فيفقده النحال».

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وحذر من أن تقييد نقل النحل في أوقات النهار قد يسبب نقصا كبيرا في إنتاج العسل هذا الموسم، منوها إلى أن المناحل غالبا موجودة في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية وطرق نقلها تكون خارج المدن، وهذا أمر معروف ومن أساسيات تربية النحل، مما يؤكد عدم احتمالية إمكانية حملهم لفيروس كورونا.

وأضاف «نلتمس من القيادة تنظيم تنقلات النحل بما يضمن عدم الإضرار بهذه الصناعة، ويحقق الهدف من حظر التجول»، متمنيا أن يتم استثناء وقت مقتطع ليلا للنحالين للتنقل إلى مواقع الربيع، وذلك على غرار ما قامت به وزارة الداخلية بالسماح لملاك الإبل والإسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج لكل من الرياض والمدينة ومكة يوم السبت فقط من الساعة الـ6 صباحا إلى الـ3 عصرا.

لماذا لا تنقل المناحل نهارا: