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مركز الصحة تلقى 1.4 مليون اتصال خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تلقى مركز الصحة «937»، التابع لوزارة الصحة، 1.4 مليون اتصال خلال أكثر من شهر، وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشكل خاص.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائيي خدمة عملاء، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميا بدون توقف، عبر قنواته المتعددة المتمثلة بالاتصال على الرقم الموحد 937، أو من خلال حساب المركز في تويتر saudimoh937، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الالكتروني 937moh.gov.sa، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع الوزارة الرسمي.

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وسيطلق المركز في القريب العاجل عددا من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

ويعمل المركز وفق منهجيات الارتكاز والمحورية، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيد المتمثلة في تقديم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

ولا يقتصر دوره على تلقي الاتصالات الطبية، بل يقوم باستقبال خدمة الشكاوى والبلاغات ويتابعها ويتحقق من إغلاقها، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، واستقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، ويقيس مدى الرضا ويرفع المقترحات للتحسين، إلى جانب تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات، لضمان تقديم أفضلها وبما يدعم تطويرها، كما يعمل على دعم التطبيقات الالكترونية المقدمة من الصحة.