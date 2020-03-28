، طبيبة سعودية تحذِّر من اشتعال "المعقمات".. وتدعو لتقليل استخدامها في هذه الحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقدمة شكرها للجهات المعنية بالمملكة على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية

أشارت استشارية أمراض الجلدية والتجميل، الدكتورة آلاء عارف، إلى ضرورة تقليل استخدم المعقمات الكحولية إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم توافر الماء والصابون؛ لما تسببه من جفاف، وكذلك ضرورة بُعد مستخدميها عن أي مصدر حراري خوفًا من الاشتعال.

وقالت الدكتورة آلاء عارف: نواجه حاليًا نحن والعالم أجمع جائحة عالمية، نسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا نتجاوزها بكل قوة وصحة وسلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من هذا الوباء. مقدمة شكرها للجهات المعنية بالسعودية على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها حفظ الإنسان وحمايته؛ حتى نتمكن من عبور هذه الأزمة بكل سلامة.

وبيّنت الدكتورة آلاء: ومن منطلق اختصاصي بوصفي استشارية جلدية أود أن أفيد بضرورة تقليل استخدم المعقمات الكحولية إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم توافر الماء والصابون؛ لما فيها من أضرار بالغة على صحة الجلد؛ كون تلك المعقمات تتسبب في جفاف البشرة، وتحسسها بالاستعمال الخاطئ، وقد تتسبب أيضًا في الاشتعال في حال -لا قدر الله- تم الاقتراب من مصدر حراري، كالأفران والشموع والتدخين.. وغيرها.

وأفادت بعدم استخدام المعقمات على الجروح المكشوفة أو الوجه؛ لما فيه من أضرار بالغة، والاكتفاء بغسلها جيدًا بالماء والصابون مدة تتراوح بين 20 و40 ثانية. مشيرة إلى أن الإكثار من غسل اليدين واستخدم المعقمات خلال هذه الفترة يتطلب منا المزيد من الحرص على ترطيب الجلد؛ حتى لا تتسبب بالجفاف أو الإكزيماء من جراء الغسل المتكرر.

وبيّنت الدكتورة آلاء عارف أنه "من منطلق خدمتنا نحن الطبيبات السعوديات للأمراض الجلدية، ودورنا في توعية المواطنين والمقيمين على حد سواء، فإني أتشرف باستقبال الحالات الجلدية خلال هذه الفترة مجانًا (عن بُعد) تحقيقًا لسلامتهم، وتوفيرًا لحاجة الناس خلال هذه الفترة للوصول لمختص بكل يُسر وسهولة دعمًا منا لهذا الوطن الكريم".فيروس كورونا الجديد