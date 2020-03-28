محمد بن مسعود - الدمام - 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:48 PM "قوات التحالف" تعترض وتدمر صاروخين أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض "قوات التحالف" تعترض وتدمر صاروخين أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض تمكنت قوات الدفاع الجوي - ولله الحمد- مساء اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض. أعلنت ذلك قناة العربية في خبر عاجل قبل قليل. الكلمات المفتاحية ، "قوات التحالف" تعترض وتدمر صاروخين أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض ،

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