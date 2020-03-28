- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
طمأنت بلدية محايل عسير الجميع بأن المقطع الذي يتم تداوله حاليًا، ويظهر فيه مقيم وهو يبصق في الطعام، مقطع قديم تم إعادة نشره لنشر الذعر والرعب في النفوس.
وقالت البلدية في بيان لها إن الفيديو المتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرًا عن عامل بوفيه يبصق في الطعام يعود لحادثة قديمة قبل ما يزيد على السنة والنصف تقريبًا، وتم إحالة الموضوع في حينه للجهات المختصة نظامًا.
ودعت الجمعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال بالرقم 940 محذرة من نشر الشائعات.
من جهة أخرى، دعا عددٌ من المواطنين الجهات المختصة إلى محاسبة معيد بث المقطع في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم انتشارًا لفيروس كورونا، مؤكدين أن المقطع أثار الذعر والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء.بلدية محايل عسير
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:37 PM
بعد تداول فيديو يتهم عاملاً بالبصق في الطعام بمحايل
طمأنت بلدية محايل عسير الجميع بأن المقطع الذي يتم تداوله حاليًا، ويظهر فيه مقيم وهو يبصق في الطعام، مقطع قديم تم إعادة نشره لنشر الذعر والرعب في النفوس.
وقالت البلدية في بيان لها إن الفيديو المتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرًا عن عامل بوفيه يبصق في الطعام يعود لحادثة قديمة قبل ما يزيد على السنة والنصف تقريبًا، وتم إحالة الموضوع في حينه للجهات المختصة نظامًا.
ودعت الجمعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال بالرقم 940 محذرة من نشر الشائعات.
من جهة أخرى، دعا عددٌ من المواطنين الجهات المختصة إلى محاسبة معيد بث المقطع في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم انتشارًا لفيروس كورونا، مؤكدين أن المقطع أثار الذعر والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء.
، "البلدية": المقطع قديم منذ 18 شهرًا.. وتم إحالة القضية للجهات المختصة في حينها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البلدية": المقطع قديم منذ 18 شهرًا.. وتم إحالة القضية للجهات المختصة في حينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.