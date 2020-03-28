، "البلدية": المقطع قديم منذ 18 شهرًا.. وتم إحالة القضية للجهات المختصة في حينها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول فيديو يتهم عاملاً بالبصق في الطعام بمحايل

طمأنت بلدية ‏محايل عسير الجميع بأن المقطع الذي يتم تداوله حاليًا، ويظهر فيه مقيم وهو يبصق في الطعام، مقطع قديم تم إعادة نشره لنشر الذعر والرعب في النفوس.

وقالت البلدية في بيان لها إن الفيديو المتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرًا عن عامل بوفيه يبصق في الطعام يعود لحادثة قديمة قبل ما يزيد على السنة والنصف تقريبًا، وتم إحالة الموضوع في حينه للجهات المختصة نظامًا.

ودعت الجمعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال بالرقم 940 محذرة من نشر الشائعات.

من جهة أخرى، دعا عددٌ من المواطنين الجهات المختصة إلى محاسبة معيد بث المقطع في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم انتشارًا لفيروس كورونا، مؤكدين أن المقطع أثار الذعر والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء.بلدية محايل عسير