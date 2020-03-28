، "كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا ،

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ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.
وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.
وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.
وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.فيروس كورونا الجديد ليبيا
"كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.
وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.
وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.
وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:40 PM
بعد أسبوع من الإعلان عن الحالة الأولى
ذكرت السلطات الليبية اليوم (السبت)، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.
وبيّن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".
من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال الدائر داخل طرابلس سيجعل منع تفشي فيروس كورونا في ليبيا أصعب بكثير.
وكانت الإصابة الأولى التي أُعلن عنها الاثنين الماضي لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.
وتصاعد القتال مجددًا الأسبوع الماضي مع نشوب معارك على عددٍ من الجبهات بعد عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب استمرت شهورًا مما يخالف حظرًا على إرسال السلاح إلى ليبيا.
، "كورونا" يصيب شخصين جديدين في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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