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قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني
استدرجهم وباغتهم بهجوم مفاجئ.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:04 PM
أَسْر عدد من المتمردين وتدمير 3 آليات عسكرية
قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.
، استدرجهم وباغتهم بهجوم مفاجئ.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى ،
المصدر : الخليج 365
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