كيفية الاستعلام عن موعد صرف برنامج حساب المواطن 29 والتسجيل فيه للحصول على دفعة شهر إبريل 2020

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز برامج المساعدة والدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها لتحسي مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، في ظل الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية بعد الخطة التي وضعتها المملكة لرؤية المملكة 2030، حيث يتم صرف مبلغ مالي يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك بدأ المستفيدون منها يبحثون عن رابط الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 29 لشهر إبريل وكيفية التسجيل فيها من قبل المواطنين الجدد للحصول على الدفعات الجديدة.

برنامج حساب المواطن

هناك الكثير من الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن والتي يجب على المتقدمين أن تتوافر فيهم تلك الشروط ومنها، لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يسكن في دور إيواء أو سجن، أن لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية ولا يغيب عنها أكثر من 3 شهور في العام، أن يكون من محدودي الدخل والأرامل والأيتام والمطلقات.

رابط الاستعلام عن موعد صرف برنامج حساب المواطن والتسجيل فيه

بعد أن تتوافر تلك الشروط التي ذكرنها عليها يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال رابط حساب المواطن، وملئ البيانات المطلوبة، وإذا تأكد البرنامج من توافر الشروط في المتقدم سيحصل على الدفعة الجديدة، ويمكن الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن برقم الطلب من نفس الرابط.

والجدير بالذكر أنه سيتم صرف الدفعة 29 من برنامج حساب المواطن عن شهر إبريل 2020 اليوم العاشر من شهر إبريل الموافق يوم الجمعة، وفي تلك الحالة سيتم تقديم يوم الصرف يوماً أو تأخيره يوما، لأن يوم الجمعة عطلة رسمية في المملكة.